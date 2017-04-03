الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الصحة الروسية، "فيرونيكا سكفورتسوفا"، الحصيلة النهائية للانفجار الذي وقع في مترو أنفاق بطرسبورج، وقالت إن الحادث أسفر عن 10 قتلى و37 جريحا.

وأوضحت "سكفورتسوفا" في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: إنه خلال انفجار اليوم الذي وقع في نفق بين محطتي "بلوشاد سينايا" ومحطة "تيخنولوجيتشيسكي إنستيتوت- 2 " ، قُتل 10 أشخاص وجُرح 37 آخرين.

وأضافت أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بشكل كامل، مشيرة إلى أن كافة المستشفيات جاهزة لاستقبال المصابين عند الضرورة.