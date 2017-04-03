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محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة

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محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة

التحرير

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أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء تطوير قلعة قايتباي والمنطقة المحيطة بها ووضع حد آمن حول أسوار القلعة ورصف الشوارع المحيطة بها ودهان الأرصفة، تمهيدا للترويج للمنطقة من خلال رحلات اليوم الواحد والرحلات السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس الشعب، اليوم الإثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه المناطق الآثرية والسياحية في الإسكندرية، بحضور اللواء محمد لطفي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال سلطان إنه تم الاتفاق مع وزارة الآثار على تحديد وتمهيد المسار المقترح لعمل مدخل بديل لمقابر كوم الشقافة، لافتًا إلى بدء حي غرب في رفع مساحي للمنطقة وتجهيز وتطوير دورات المياه بمقابر كوم الدكة وتطوير ورصف الشوارع المؤدية إليها.

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وأضاف أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية والمسئولين على المناطق الأثرية بالبدء في عرض القطع الأثرية الثقيلة وذات الحجم الكبير بالمتحف البحري، وسرعة فتحه للجمهور خلال موسم الصيف ، قائلًا إن الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحة العالمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق للمناطق الأثرية بالمدينة، من خلال كتيبات التابعة والصادرة من وزارة السياحة للمواقع والمناطق السياحية لتقديم الخدمات اللازمة للسياح.

كان الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، ووفد مجلس النواب، زار على مدار يومين أهم المناطق الأثرية بالإسكندرية لرصد كافة المشكلات التي تواجهها تلك المناطق للبدء في وضع الحلول والتوصيات والمقترحات لتطويرها.

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التحرير

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