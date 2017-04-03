صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

على الرغم من التطور الذي نشهده في القرن الواحد والعشرين، إلا أن هناك العديد من الصناعات اليدوية تحاول الاحتفاظ بمكانتها، ومنها نقش الأختام النحاسية اليدوية، التى يقبل عليها العديد من المواطنين الأميين في محافظات الصعيد.

في زاوية صغيرة بأحد الشوارع الجانبية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، يجلس شاب امتهن مهنة صانع الأختام اليدوية، منذ 10 سنوات.

هيثم عبد الحليم، البالغ من العمر 30 عامًا، مقيم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، يقول إنه أبى أن ينتظر في طوابير البطالة فاتجه إلى نقش وصناعة الأختام اليدوية، وبدأ العمل بجلوسه على "طرابيزة" صغيرة في أحد شوارع نجع حمادي، ينتظر زبائنه.

يضيف عبد الحليم، لـ"التحرير"، أن الأختام اليدوية ما زالت يقبل عليه المئات من المواطنين، ويبلغ سعرها قرابة 10 جنيهات للواحد، ويشتغرق نقشها 10 دقائق، موضحًا أنه يعمل على نقش الختم المصنع من النحاس، وكتابة اسم الشخص رباعي على ذلك الختم.

شاهد أيضا

ويذكر أنه يشتري الخامات النحاسية من القاهرة، ويأتي بها إلى منزله ويبدأ التجهيز للخروج في صباح كل يوم، مستمرًا في عمله قرابة 8 ساعات، وجالسًا على كرسي في انتظار الزبائن.

ويوضح عبد الحليم أن ارتفاع الأسعار أثر على زبائنه، إذ لا يقبل المواطنون أي زيادة في الأسعار، متابعًا أنه راض بما يقسمه الله له.











