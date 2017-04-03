طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

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تقدم النائب هشام والى، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير النقل والمواصلات، بسبب إعلان مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة، إنهاء تعاملاتها فى مجال النقل البحرى والتجارى مع الموانئ المصرية وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، وبدأت بنقل كافة المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء بيريه اليونانى.

وأشار النائب فى بيان صحفي، أن هذه التحالفات من أقوى التحالفات العالمية فى النقل البحرى وتداول الحاويات، منها خطا ملاحة نيبونى ياسان كايشا ومول MOL اليابانيان، والخط الملاحى التايوانى يانج منج، والخط الملاحى الكورى كى لاين K LINE، والخط الملاحى إيفر جرين EVERGREEN.

كذلك قامت شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء"بورتسودان" بالسودان.

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وأضاف هشام والى أن ما فعلته هذه الشركات بسبب قرار وزير النقل 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 الشهير بالقرار 800 الخاص بزيادة الرسوم ومضاعفتها بدون سبب، وعدم العمل بالزيادة النسبية التى تتبعها الدول.

وأكد هشام أن زيادة الرسوم ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية قرارت غير رشيدة، فى ظل اقتصاد متعثر وديون متراكمة لتؤدى لهروب مثل هذه التحالفات الدولية وتوجه ضربة قوية للاقتصاد المصرى لكى يكتمل مسلسل الهروب الجماعى للاستثمارات والشركات الأجنبية فى مصر.

وطالب بمساءلة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مدى عقلانية اتخاذ مثل هذه القرارات فى ظل الازمة ألاقتصاديه التى يواجهها الاقتصاد المصرى.