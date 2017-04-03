نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

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نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، حلقة جديدة من حلقات منتدى السياسات بعنوان "معنى أن تكون شابا"، والتي يلقيها كيث هانسن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، بقاعة عبدالملك عودة بالكلية.

"هانسن" قال إن هناك 100 مليون شخص فى العالم يقعون تحت خط الفقر سنويًا، مشيرًا إلى أن حصول الشاب على وظيفة يخلصه من القيود الاجتماعية والفقر، مضيفًا: "أن معدل إنفاق الفرد فى مصر أعلى من دول أخرى لديها نفس الدخل"، وأوضح أن البنك الدولى طبق نظام التأمين الإجتماعى على المصريين، بالتعاون مع وزراة التضامن الاجتماعى.

وأشار هانسن، إلى أن اللاجئين يتصدرون عناوين الصحف العالمية، فالأطفال اللاجئين فى بعض الدول لا يستطيعون الحصول على تعليم جيد، منوهًا بأن هذا يخلق جيل غير فعال فى بناء المستقبل، وأضاف أن هذا القرن به تغيير ديموغرافى جديد وهو من أهم التحديات التى نواجها، موضحًا أن متوسط العمر فى مصر24 عام، وهو العمر الذى يجب أن تستغله أى دولة فى بناء إقتصادها القومى.

وأكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية البشرية، أن نسبة الخصوبة فى مصر زادت بشكل كبير، وأصبحت فى الترتيب الـ3 فى الخصوبة، مشيرًا الى أن سوق العمل المصرى يدخل 18 ألف شاب سنويا، إضافة الى نسبة البطالة فى مصر 33 %.

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وتابع هانسن، أن المنتدى الإقتصادى العالمى نُقشت فيه الثورة الإقتصادية الرابعة، لافتًا الى أن التوجهات الصناعية الحديثة تختلف بدخول التكنولوجيا اليها، حيث أن التكنولوجيا تسهم بزيادة الإنتاج الصناعى بنسبة 15%.

وشارك بالندوة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبحضور نخبة من الشخصيات العامة المهتمين بمجال التنمية البشرية.

ويعد «كيث هانسن» هو المسؤول الأول عن برامج البنك الدولي حول العالم الخاصة بالتعليم والصحة والتغذية والسكان والحماية الاجتماعية والعمل.