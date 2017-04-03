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تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

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تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

التحرير

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وافق وزير الثقافة حلمى النمنم، على رعاية معرض "مهندسى ديكور "، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل، بتخصيص ساحة الهناجر بدار الأوبرا التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى لإقامة فعاليات المعرض المشار إليه.

ويعد معرض "مهندسى ديكور مصر"، هو حدث سنوى يعتبر الأول من نوعه فى مصر ويضم أفضل مهندسى ديكور مصر ليقدموا تصميمات مبتكرة من إبداعات وتخطيط مصرى؛ لتحقيق التميز والتوقف عن استيراد الأفكار ويهدف إلى إعطاء قيمة للفكر والإبداع المصرى، وليس لبيع المنتجات كالمعتاد.

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وتعتمد فكرة المعرض على تقديم كل إبداع وابتكار جديد ومبهر لمهندسى الديكور يعكس صميم المهنة بإلهام من الشخصية المصرية ومن خلال تراثها وحضارتها المتعددة، فالمعرض يروج للإبداع الشخصى لمهندسى الديكور من خلال الانتقاء والتنوع فى العرض ما بين القديم والحديث والإعلانى ولا يسمح للبيع.

ويهدف المعرض إلى الترويج للمهنة واتاحة الفرصة للمبدعين من مهندسى الديكور لتقديم أفكارهم للمجتمع بشكل مباشر وحيوى، كما يهدف إلى تفعيل دور مهندس الديكور فى المجتمع وإعادة تقديمه بالشكل اللائق به.

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التحرير

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