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السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

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السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب» السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، خلال لقائه نظيره الأمريكي،  بالبيت الأبيض، إن الإرهاب فكر شيطاني خبيث يقتل الأبرياء، ويدمر الشعوب ويروع الآمنين، معقبًا: "بكل قوة ووضوح، اعتبرني أنا ومصر بجانبك في تنفيذ استراتيجية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

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من جهته، أكد "ترامب"، مساندته لـ"السيسي"، قائلاً: "الرئيس السيسى قام بالكثير من الأشياء الرائعة فى وقت صعب للغاية، وأمريكا تدعم وشعبها، وأن الولايات المتحدة الامريكية ترى أنها داعم قوى لمصر، وسنتحدث اليوم لرفع مستوى التعاون العسكرى ليكون الأعلى".

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