ترامب: السيسي قام بأشياء رائعة.. ونقف وراءه بقوة

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن التعاون العسكري مع مصر سيكون أكبر من أي وقت مضى.

وتابع "ترامب": "الرئيس السيسى قام بالكثير من الأشياء الرائعة فى وقت صعب للغاية، وأمريكا تدعم مصر وشعبها، والولايات المتحدة الامريكية ترى أنها داعم قوى لمصر، وسنتحدث اليوم لرفع مستوى التعاون العسكرى ليكون الأعلى".

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"ترامب" أكد مجددًا أن بلاده تدعم مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا بأن علاقة أمريكا ومصر ستدوم طويلًا قائلًا: :"نقف بقوة وراء السيسي".