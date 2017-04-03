«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لا تزال أصداء الشائعات التي طالت الفنان عمرو دياب، بخصوص زواجه من الفنانة دينا الشربيني، تشغل وسائل الإعلام حتى الآن، رغم خروج هدى الناظر، مديرة أعمال "الهضبة"، لتنفي الخبر وتؤكد عدم صحته عدة مرات.

وهذه الشائعة ليست جديدة، حيث راجت للمرة الأولى في مطلع فبراير الماضي، ثم عادت إلى الظهور بعد ذلك، ولم يتسن التأكد من صحتها حتى الآن، إلا أنها تركت بعض الآثار السلبية على عمرو دياب وعائلته، وهو ما نرصده في هذا التقرير:

عبد الله وكنزي

على الرغم من حرص أبناء الهضبة على عدم التعليق وتجاهل الشائعة، إلا أن تقريرًا نشره "et بالعربي" أفاد أن نجلي عمرو دياب، عبد الله وكنزي، ألغيا متابعته عبر موقع "إنستجرام"، بعد انتشار هذه الأنباء، فيما بدا إشارة إلى تأثر علاقتهما بالهضبة.

زوجته

أفاد نفس التقرير أيضًا بقيام زوجته السعودية، زينة عاشور، بإلغاء متابعته هي الأخرى على "إنستجرام"، وحذف جميع صوره من حسابها.

لم يتوقف الأمر هنا فقط، ولكن انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى انفصالهما بالفعل منذ فترة، وانتقال زينة للإقامة مع الأبناء في الخارج، ليس بسبب شائعات زواج عمرو دياب من دينا فقط، ولكن لأسباب أخرى، أبرزها تركه الدائم لها وأبنائها في لندن، وعدم إقامته معهم طيلة الوقت.

وقالت بعض التقارير أيضًا إن في آخر زيارة لعمرو إلى لندن، رفضت "عاشور" إقامته معها في الشقة، وهو ما جعل الفنان يشترى شقة صغيرة ليقيم بها أثناء وجوده هناك، بالإضافة إلى وضع متعلقاته بها.

شاهد أيضا

شعبيته

استغل البعض هذه الشائعة في التأثير على شعبية عمرو دياب، مشيرين إلى فارق السن بينه ودينا، فهي من مواليد عام 1985، بينما هو من مواليد عام 1961، ما يجعل فارق السن بينهما 24 عامًا.

كما استغل المنتقدون صدور حكم بحبس دينا في 2013 لمدة عام، وتغريمها 10 آلاف جنيه، في قضية تعاطي مخدرات، لكن الفنانة عادت لممارسة نشاطها الفني بعد تسوية مشكلاتها في نقابة الممثلين، والتي حدثت بسبب السجن.

ومع حرص "الهضبة" على الحفاظ على نجوميته وصورته أمام جمهوره، كزوج ينعم بحياة أسرية مستقرة، رأى البعض أن ارتباطه بدينا قد يخفض شعبيته، في حال ثبوت صحة الأمر.