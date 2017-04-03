مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيجتمع بأوجوستو إيناسيو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، غدًا الثلاثاء، بسبب تأخر موعد وصول طائرته والتي من المقرر أن تصل مساء اليوم.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات صحفية، أن خالد جلال هو الأقرب لتولي منصب مدير الكرة، بسبب إنشغال أيمن منصور، مؤكدًا أن عبد الحليم علي هو من عرض نفسه على الزمالك منذ البداية، ولم يتواصل معه أحد لتولي أي منصب في الجهاز الجديد.

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كما تحدث مرتضى عن مواجهة الفريق المقبلة، والتي ستجمعه مع الشرقية في الدوري الممتاز، وأوضح أنه سيقوم بنقل مباراة الفريقين من السويس إلى القاهرة، بالاتفاق مع فريق الشرقية.

يذكر أن لجنة المسابقات قررت نقل المباراة رسميًا إلى ستاد السلام في القاهرة، والتي من المقرر أن تُلعب يوم الأربعاء المقبل.