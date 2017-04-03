تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق

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أجرى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بتروجيت.

وشهدت تقسيمة الأهلي الاعتماد على كوليبالي في الفريق الأساسي، والتي تألق خلالها، بينما قام البدري، بتهميش دور عمرو جمال في المران حيث خاض الأخير فقرة لتناقل الكرة مع لاعبي الفريق البدلاء على أحد جوانب ملعب التتش.

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ويستعد الأهلي، لمواجهة بتروجيت، يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.