أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق

Google+ Print
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتظم الثنائي عماد متعب، وجونيور أجايي، لاعبا الأهلي، بتدريبات الفريق الجماعية، والذي يشهدها ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ودخل الثنائي في تدريبات الفريق بالكرة، بعد كان أن يعاني عماد متعب من كدمة في العين تغيب على إثرها عن ودية أمس أمام منوف، بينما كان يعامي " أجايي" من شد في العضلة الخلفية في ذهاب دور الـ 32 أمام بيدفيست الجنوب إفريقي، والتي تغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.

وخاض الخماسي رامي ربيعة، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، عمرو بركات، أحمد رمضان بيكهام، لتدريبات فردية، على هامش المران.

شاهد أيضا

ودخل الخماسي في تدريبات تأهيلية بأمر من حسام البدري، تحت إشراف محمد أبو العلا أخصائي التأهيل، عقب مشاركتهم في ودية منوف، أمس الأحد.

يستعد الأهلي، لمواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية