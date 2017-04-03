مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق

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انتظم الثنائي عماد متعب، وجونيور أجايي، لاعبا الأهلي، بتدريبات الفريق الجماعية، والذي يشهدها ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ودخل الثنائي في تدريبات الفريق بالكرة، بعد كان أن يعاني عماد متعب من كدمة في العين تغيب على إثرها عن ودية أمس أمام منوف، بينما كان يعامي " أجايي" من شد في العضلة الخلفية في ذهاب دور الـ 32 أمام بيدفيست الجنوب إفريقي، والتي تغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.

وخاض الخماسي رامي ربيعة، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، عمرو بركات، أحمد رمضان بيكهام، لتدريبات فردية، على هامش المران.

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ودخل الخماسي في تدريبات تأهيلية بأمر من حسام البدري، تحت إشراف محمد أبو العلا أخصائي التأهيل، عقب مشاركتهم في ودية منوف، أمس الأحد.

يستعد الأهلي، لمواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.