استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، تنظيم 400 أمسية دينية بمختلف مساجد المحافظة، وذلك في أولى خطوات تنفيذ خطة تنشيط العمل الدعوي، بالتزامن مع قدوم شهر رجب والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وأضاف "العجمي"، في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، أن الأمسيات ستُنظم في عشرة مساجد بكل إدارة فرعية، ليصبح ما يجري تنظيمه 100 أمسية أسبوعيًا و400 أمسية على مدار الشهر.

وأشار إلى أن الأسبوع الأول للأمسيات سيكون تحت عنوان: "صناعة الحياة"، ويتضمن الحديث عن قيمة التخطيط والتنظيم، منوهًا إلى أن الأسبوع الثاني سيُخصَّص للحديث عن حفظ اللسان وقيمة العفة وحفظ الأنساب والأعراض.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن أمسيات الأسبوعين الثالث والرابع ستشمل التأكيد على قيمة مكارم الأخلاق.