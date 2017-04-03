سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء تطوير قلعة قايتباي والمنطقة المحيطة بها، ووضع حدٍّ آمن حول أسوار القلعة ورصف الشوارع المحيطة بها، ودهان الأرصفة، تمهيدًا للترويج للمنطقة من خلال رحلات اليوم الواحد والرحلات السياحية.

وأشار المحافظ إلى الاتفاق مع وزارة الآثار على تحديد وتمهيد المسار المقترح لعمل مدخل بديل لمقابر كوم الشقافة، لافتًا إلى بدء حي غرب في عمل رفع مساحي للمنطقة وتجهيز وتطوير دورات المياه بمقابر كوم الدكة، وتطوير ورصف الشوارع المؤدية إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع وفد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة المشكلات التي تواجه المناطق الآثرية والسياحية في الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

ووجه "سلطان"، بالبدء في عرض القطع الأثرية الثقيلة وذات الحجم الكبير بالمتحف البحري، وسرعة فتحه للجمهور خلال موسم الصيف، قائلاً: "الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية"، مشددًا على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق للمناطق الأثرية بالمدينة من خلال الكتيبات لوزارة السياحة للمواقع والمناطق السياحية لتقديم الخدمات اللازمة للسياح.

كان الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، رافقه وفد من مجلس النواب، زار على مدار يومين، أهم المناطق الأثرية بالإسكندرية، لرصد كافة المشكلات التي تواجهها، والبدء في وضع الحلول والتوصيات والمقترحات لتطويرها.