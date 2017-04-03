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بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش

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مصراوي Masrawy

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (1)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (1)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (2)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (2)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (3)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (3)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (4)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (4)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (5)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (5)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (6)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (6)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (7)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (7)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (8)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (8)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (9)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (9)

ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (10)ئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش (10)

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رؤساء مجالس النواب في كل من جورجيا وأوغندا، وكذلك وفد البرلمان الإيطالي المشارك في الاجتماعات، على هامش مشاركته فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد حالياً فى العاصمة البنغالية دكا (بنجلاديش).

وبحث عبد العال، مع إيراكلي كوباخيدزي- رئيس البرلمان الجورجي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك، بينما التقى ريبكا كاداكا - رئيسة البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء مجالات التعاون البرلماني المشترك وسبل الاستفادة من خبرات البرلمان المصري وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة في مجال السياحة.

من ناحية أخرى تقدمت رئيس البرلمان الأوغندي بالشكر لمصر للدعم اللوجيستي المقدم من قبل الشرطة المصرية لتدريب الكوادر الشرطية في أوغندا، مؤكدة أن داعمة لأوغندا وهناك علاقات ثنائية طيبة بين البلدين.

فيما التقى رئيس المجلس مع وفد جمعية الصداقة الإيطالية المصرية بالبرلمان الايطالي، حيث تناول الحديث عدة نقاط تم مناقشتها وعلي رأسها موقف عودة السفير لمصر. وكذلك عودة الاستثمارات الإيطالية كما كانت عليه قبل ٢٠١٦ والتي انخفضت من ١٥ مليار دولار الي ٧ مليارات في 2017.

فى السياق ذاته، تناول اللقاء ضرورة عودة السياحة الإيطالية لمصر حيث انخفضت السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر بنسبة 70%، فى الوقت الذى امتد الحديث لقضايا الشرق الأوسط ومن أهمها ملفات اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

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