وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام

كتب- طه عبيد:

غادر وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، متوجها إلى روسيا فى زيارة تستغرق أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم أنهاء إجراءات سفر الوفد من استراحة كبار الزوار، وضم ما يقرب من 15 نائبًا، برئاسة النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، وعضوية 14 آخرين من اللجنة.

وكان أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب تلقوا دعوة زيارة من شركة "روس أتوم" للطاقة الذرية الروسية، والمنوطة بتنفيذ مشروع الضبعة النووية بمصر، لمشاهدة مقر الشركة بروسيا.