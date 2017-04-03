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لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا

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لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا

مصراوي Masrawy

النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بال

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة أعدت مقترحات لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار المزمع طرحها غدًا الثلاثاء، على اللجنة المشتركة بين الصناعة والاقتصادية.

وأضاف محيي الدين- أن اللجنة استقرت على مجموعة من التعديلات بمشروع قانون الاستثمار بشأن عدم الإخلال بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت والمحال الصناعية، وأخرى بشأن المناطق الاستثمارية، وتعديلات بشأن تشكيل مجلس إدارة المناطق الاستثمارية.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أنه تم إضافة ثلاث مواد جديدة إلى مشروع القانون الحالي، من وجهة نظر لجنة الصناعة، وتم تعديل أكثر من 20 مادة سيتم طرحها فى اجتماع الغد.

وأردف زكريا محي الدين: "هذه التعديلات هدفها إضفاء المزيد من التيسيرات التي من شأنها تجذب الكثير من الاستثمارات، وتيسير استخراج التراخيص".

يذكر أن لجنة الصناعة عكفت على صياغة هذه التعديلات بعد دراسة متانية وجادة وتضع نصب أعينها مصلحة المستثمر ومصلحة الاقتصاد المصرى الذي سيتحسن كثيرًا بإقرار هذا القانون.

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