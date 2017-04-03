السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

كتبت- سحر عزام:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حفاوة الاستقبال بواشنطن، مشيرًا إلى رهانه على ترامب وإعجابه بشخصيته التي وصفها بـ"المتفردة" منذ لقائهما الأول في سبتمبرمن العام الماضي.

وقال السيسي- في تصريحاته خلال لقائه بترامب اليوم الاثنين بالبيت الأبيض- "بكل قوة ووضوح ستجدني أنا ومصر بجانبك في تنفيذ استراتيجية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، فالإرهاب فكر شيطاني خبيث يقتل الأبرياء، ويدمر الشعوب ويروع الآمنين، ستجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود التي تبذل لقضية القرن في صفقة القرن".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، من أجل لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري منذ عام 2010.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخر مسؤول يزور الولايات المتحدة، في إطار القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية لبحث سبل انهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.​