السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن

موسكو-أ ش أ:

أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية تعزيز تدابير سلامة النقل عقب الانفجار، الذي وقع بمحطة أنفاق مترو سان بطرسبورج.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الإثنين/ نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "أنه بناء على أوامر من رئيس الشركة أوليج بيلازوروف ، قررت شركة السكك الحديدية الروسية تعزيز التدابير الأمنية لوسائل النقل الحديدية والعاملين بمجمعات المحطة وأطقم المقطورات والقطارات".

وأضاف البيان " أنه فضلا عن ذلك، تقرر أيضا قيام أجهزة أمن الشركة بإجراء جلسات خاصة لرفع عملية اليقظة واتخاذ تدابير، تحسبا لوقوع حالات طارئة".