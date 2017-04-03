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السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن

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السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن

مصراوي Masrawy

الشرطة الروسية

موسكو-أ ش أ:

أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية تعزيز تدابير سلامة النقل عقب الانفجار، الذي وقع بمحطة أنفاق مترو سان بطرسبورج.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الإثنين/ نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "أنه بناء على أوامر من رئيس الشركة أوليج بيلازوروف ، قررت شركة السكك الحديدية الروسية تعزيز التدابير الأمنية لوسائل النقل الحديدية والعاملين بمجمعات المحطة وأطقم المقطورات والقطارات".

وأضاف البيان " أنه فضلا عن ذلك، تقرر أيضا قيام أجهزة أمن الشركة بإجراء جلسات خاصة لرفع عملية اليقظة واتخاذ تدابير، تحسبا لوقوع حالات طارئة".

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