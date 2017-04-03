"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات

طرابلس- أ ش أ:

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع اليوم /الإثنين/ على قرار العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية منظمة الأمم المتحدة.

واقترح مجلس النواب في جلسته إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وأعضائه، بغرض تشكيل مجلس رئاسي جديد من 3 أعضاء فقط، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وأشارت القناة إلى أن المقترح يتضمن اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق، على ألا يكون رئيس الحكومة أحد الثلاثة الذين تم اختيارهم للمجلس الرئاسي، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الدولة ليتكون من جميع أعضاء المؤتمر الوطني الذين تم انتخابهم في عام 2012.

ويضم المقترح إلغاء المادة الثامنة، التي تنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي من رئيس البرلمان إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يكون الحوار برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأكد البرلمان ضرورة تواصل لجنة الأمن القومي مع الضباط العسكريين في جنوب وغرب ليبيا، للإسراع في توحيد الجيش الوطني الليبي.