البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى"

مصراوي Masrawy

كتب - عبد العظيم قنديل:

نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، الجدول الزمنى و الترتيبات المقررة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى توثيق علاقات أكثر قوة مع حليف هام ضد تنظيم "داعش".

ووفقًا لما نقله الموقع الإليكتروني الرسمي، سيكون الجدول الزمنى للقاء المرتقب بين ترامب والسيسي كالآتي:

صباحًا

11:50 صباحًا (بتوقيت واشنطن) - 5:50 مساء (بتوقيت القاهرة): الرئيس ترامب يرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

11:55 صباحًا (بتوقيت واشنطن) - 5:55 مساء (بتوقيت القاهرة): الرئيس ترامب يجتمع مع الرئيس السيسي.

بعد الظهر:

12:10 مساءً (بتوقيت واشنطن) - 6:10 مساء (بتوقيت القاهرة): الرئيس ترامب يقود اجتماعا ثنائيا موسعا مع الرئيس السيسي.

1:10 مساءً (بتوقيت واشنطن) - 7:10 مساء(بتوقيت القاهرة) : الرئيس ترامب يعقد مأدبة غداء عمل مع الرئيس السيسي.

2:30 مساءً (بتوقيت واشنطن) - 8:30 مساء (بتوقيت القاهرة): لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.



