روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج

موسكو- أ ش أ:

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي فتح قضية جنائية على خلفية الانفجار الذي وقع اليوم الإثنين، في مترو بطرسبرج بموجب المادة 205 من القانون الجنائي المتعلقة بالأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن التحقيق ينظر في فرضيات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الروسي، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الاثنين :"على الرغم من حقيقة أنه فتحت قضية جنائية تحت المادة 205 من القانون الجنائي "العمل الإرهابي"، فإن التحقيق يعتزم النظر في كافة الفرضيات الأخرى الممكنة لهذا الحادث".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم محافظ مدينة سانت بطرسبرج أن المدينة أعلنت الحداد ابتداء من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.