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بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

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بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان-أ ش أ:

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم /الإثنين/ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ، وعدد من أركان الإدارة الأمريكية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبدالله الثاني سيجري مع الرئيس ترامب، بعد غد /الأربعاء/، مباحثات تركز على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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