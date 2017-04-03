بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

عمان-أ ش أ:

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم /الإثنين/ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من أركان الإدارة الأمريكية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبدالله الثاني سيجري مع الرئيس ترامب، بعد غد /الأربعاء/، مباحثات تركز على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.