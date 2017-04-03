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الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج"

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الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج"

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المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

موسكو- أ ش أ:

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى أنه كان متوقعًا أن يمر موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب محطة مترو الأنفاق، حيث وقع فيها التفجير في بطرسبورج.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - تعليقا على سؤال بهذا الشأن - :"إنه هراء، والرئيس يعمل في ستريلنا (جنوب بطرسبورج)".

كما نفى بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - أن تكون هيئة الحماية الفدرالية منعت الرئيس بوتين من التوجه إلى منطقة وقوع الحادث في المدينة.

يذكر أن الرئيس الروسي يشارك، اليوم، في اجتماع المنتدى الإعلامي الرابع "الحقيقة والعدالة" الذي تنظمه "الجبهة الشعبية الموحدة".

ولقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير عبوة ناسفة داخل عربة قطار في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورج الروسية.

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