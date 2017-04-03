"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات

موسكو- أ.ش.أ:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تلقى تقريرا من رئيس هيئة الأمن الفدرالي بشأن التفجير في بطرسبورج، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن سبب التفجير.

وذكر الرئيس بوتين اليوم الاثنين، لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الأجهزة الأمنية تنظر في كل الروايات، والتي من بينها العمل الإرهابي، مشيرا إلى أن أسباب التفجير غير واضحة حتى اللحظة وأنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

وأضاف بوتين أن التحقيق سيكشف عن أسباب التفجير، وننظر في جميع الخيارات"، معربا عن تعازيه لذوي ضحايا التفجير متعهدا بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين.

وتشير وسائل إعلام روسية، نقلا عن أجهزة الأمن الروسية، أن عدد الضحايا بلغ 9 قتلى وأكثر من 20 مصابا، وذكر مكتب التحقيقات الروسي أن الانفجار وقع في مترو بطرسبروج في النفق بين محطتين.