أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات

Google+ Print
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات "بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- أ.ش.أ:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تلقى تقريرا من رئيس هيئة الأمن الفدرالي بشأن التفجير في بطرسبورج، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن سبب التفجير.

وذكر الرئيس بوتين اليوم الاثنين، لقناة "روسيا اليوم" ، أن الأجهزة الأمنية تنظر في كل الروايات، والتي من بينها العمل الإرهابي، مشيرا إلى أن أسباب التفجير غير واضحة حتى اللحظة وأنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

وأضاف بوتين أن التحقيق سيكشف عن أسباب التفجير، وننظر في جميع الخيارات"، معربا عن تعازيه لذوي ضحايا التفجير متعهدا بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين.

وتشير وسائل إعلام روسية، نقلا عن أجهزة الأمن الروسية، أن عدد الضحايا بلغ 9 قتلى وأكثر من 20 مصابا، وذكر مكتب التحقيقات الروسي أن الانفجار وقع في مترو بطرسبروج في النفق بين محطتين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017