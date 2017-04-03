أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي دونالد

كتب - عبد العظيم قنديل:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جاهز للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح ، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى إقامة علاقات رائعة مع الدولة المصرية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، من أجل لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري منذ عام 2010.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخر مسؤول يزور الولايات المتحدة، في إطار القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية لبحث سبل انهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

unnamed

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»