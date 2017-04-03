ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي

كتب - عبد العظيم قنديل:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جاهز للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى إقامة علاقات رائعة مع الدولة المصرية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، من أجل لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري منذ عام 2010.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخر مسؤول يزور الولايات المتحدة، في إطار القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية لبحث سبل انهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.