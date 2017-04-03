ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

كتب- مصطفى المنشاوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعوته لزيارة واشنطن.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر، مضيفًا: "أمريكا ستكون صديقًا لمصر لوقت طويل".

جاء ذلك على هامش جلسة ثنائية عقدها الرئيسان المصري السيسي ونظيرة الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض اليوم الاثنين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، من أجل لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري منذ عام 2010.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخر مسؤول يزور الولايات المتحدة، في إطار القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية لبحث سبل انهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.