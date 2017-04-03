بالصور.. محافظ الغربية يكرم الفنان أحمد عبد العزيز

الغربية - مروة شاهين:

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، الفنان أحمد عبد العزيز، بحضور الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، وجمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من البرلمانيين ولفيف من الصحفيين .

وكرم اللواء صقر، على هامش ندوة: "الإعلام والفن في مواجهة الإرهاب"، الفنان أحمد عبد العزيز، باعتباره بطل الدراما العربية وفارسًا من فرسان الفن الهادف.