تأجيل جلسة محاكمة 119 متهما في "اقتحام مركز أطفيح" للغد

كتب -عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة 119 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة للغد

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.