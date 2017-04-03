صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصفت صحيفة "البايس" الإسبانية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه سيقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأذرع مفتوحة، في محاولة لإحياء علاقة ثنائية بين القاهرة وواشنطن، اتسمت في السنوات الأخيرة بعدم الثقة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي سوف يحقق انتصارا بدخول البيت الأبيض، فمنذ ثورة عام 2011 قد سافر الرئيس المصري إلى الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، ولكن تجنبت إدارة باراك أوباما أن تقابل أحدهم بالبيت الأبيض بعناية

لعدم الاستقرار في مصر.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن صنعت مسافة مع إدارة الرئيس السيسي منذ ثورة 30 يونيو، والإطاحة بممثل الإخوان المسلمين محمد مرسى، اختارت واقتصر على 1300 مليون دولار أمريكي من المساعدات العسكرية، كما رفضت بيع أسلحة قوية لمصر.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة رفعت جزءا من تلك القيود في عام 2015، وقد أدانت وزارة الخارجية الأميركية ما أسمته بوقائع الاإختفاء القسري، وما ادعت من وجود حالات تعذيب والقتل لدوافع سياسية.

وبينت الصحيفة أن كل جوانب تلك السياسة القديمة ستختفي من جدول أعمال اليوم، وتمت إزالة الأشواك، على طاولة المفاوضات، إذ أن الجوانب الثلاثة الأكثر أهمية لرئيس الولايات المتحدة؛ الإرهاب، ومنع إنشاء درع لإيران في الشرق الأوسط، وشراء وبيع الأسلحة.