أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة

Google+ Print
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة «الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اجتمعت أمانة العلاقات العامة بحزب الإصلاح والنهضة لمناقشة أهداف الربع الثاني من عام 2017، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بالثلاث أشهر المقبلة، ومعايير نجاحها للشروع في تنفيذها في القريب العاجل.

وتمثلت أهداف الأمانة، وفق بيان، في التواصل مع وكلاء الوزارات على مستوي أمانات الجمهورية؛ لطرح مبادرات الحزب المختلفة عليهم، وتقديم عدد من المشاريع المقترحة التي تساهم في تحقيق أهداف خطط الوزارات على أرض الواقع.

شاهد أيضا

وتتواصل أمانة العلاقات العامة حاليًا مع الأحياء بمحافظة الإسكندرية؛ للتعاون معهم في وضع حلول وخطط لاستعادة رونق مدينة الإسكندرية تمهيدًا لتنفيذ تلك المشاريع تباعًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية