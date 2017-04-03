«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة

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اجتمعت أمانة العلاقات العامة بحزب الإصلاح والنهضة لمناقشة أهداف الربع الثاني من عام 2017، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بالثلاث أشهر المقبلة، ومعايير نجاحها للشروع في تنفيذها في القريب العاجل.

وتمثلت أهداف الأمانة، وفق بيان، في التواصل مع وكلاء الوزارات على مستوي أمانات الجمهورية؛ لطرح مبادرات الحزب المختلفة عليهم، وتقديم عدد من المشاريع المقترحة التي تساهم في تحقيق أهداف خطط الوزارات على أرض الواقع.

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وتتواصل أمانة العلاقات العامة حاليًا مع الأحياء بمحافظة الإسكندرية؛ للتعاون معهم في وضع حلول وخطط لاستعادة رونق مدينة الإسكندرية تمهيدًا لتنفيذ تلك المشاريع تباعًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.