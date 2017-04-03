«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال

التحرير

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قال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الإثنين، إنه لا فرق بين الجديري المائي والجديري الكاذب، فهو فيروس يصيب الإنسان لمرة واحدة في العمر.

أضاف تعيلب، لـ"التحرير" أن الجديرى المائي، الذي يصيب الأطفال حاليًا لا خوف منه، لكن كان في الماضي نوع من الجديرى قاتل ولا يمكن الشفاء، لكن هذا النوع اختفى تمامًا.

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وأشار إلى أن المحافظة لم تشهد إلا 9 حالات إصابة بالجديري المائي بين أطفال المدارس، وتم علاجهم بالمنزل وإعطائهم إجازة من المدارس، حتى لا يتسببوا في إصابة زملائهم، وذلك حتى تماثلهم للشفاء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المستشفيات التي من المفترض أن يلجأ إليها المريض في حالة الإصابة بالمرض هي الحميات، لكن جميع المستشفيات مجهزة، وأي مستشفى يلجأ إليه المريض يتعامل مع الحالة بشكل صحيح ويعطيه العلاج المناسب.