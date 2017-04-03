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قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

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قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

التحرير

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اعتبر اللواء أركان حرب محمد لطفي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أن ارتفاع الأسعار جزء من الحرب التي تواجهها .

وقال خلال لقائه بوفد نواب لجنة السياحة والطيران في مقر ديوان محافظة الإسكندرية، أن ارتفاع الأسعار وما يمارس ضد مصر، أحد وسائل الحرب التي تواجهها مصر، مشيرا إلى حروب الجيل الرابع والخامس وتنوع وسائلها.

وأشاد لطفي بالشعب المصري ودوره، قائلًا: "الشعب اكتشف الكلام ده بدري، الأسعار حرب حقيقية، والغرض هدم الدولة المصرية، ولو حصل يكون الشرق الأوسط كله خلص".

وشدد على ترحيب القوات المسلحة بتقديم أي عون للمجتمع المدني، معقبًا: "هو سند لنا في كل حياتنا وخاصة في هذه الفترة التي نواجه فيها الإرهاب"، وأضاف: "الشعب المصري يستحق منا الكثير، ومثلما قال جمال عبد الناصر الشعب هو المعلم، فهو فعلا المعلم الذي اكتشف المؤامرة التي تحاك ضده".

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من جانبها، انتقدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، عمليات تأمين آثار الإسكندرية، وعدم وجود كاميرات مراقبة لتأمين السائحين.

وأضافت خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين مع محافظ الإسكندرية محمد سلطان، أنه يجب القضاء على مشكلة القمامة، وإيجاد حل جذري لها خاصة، منوهة بأن المناطق الآثرية تعاني من هذه المشكلة.

ورد المحافظ بأنه سيتم الاستعانة بشركات أمن خاصة، مطالبا بدخول القطاع الخاص في تطوير المناطق الآثرية.

وقالت مصطفى إن تحسين الأماكن السياحية والآثرية، يساعد في القضاء على اللإرهاب، ولفتت إلى ضرورة وضع أولويات وخطة لتطوير المناطق الآثرية لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة بالتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة ووزارة الآثار وهيئة تنشيط السياحة.

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التحرير

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