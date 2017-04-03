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محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح

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محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح

التحرير

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ترأس الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا لتوريد الاقماح خلال موسم 2017، والتي تضم في عضويتها اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، ووكلاء وزارات والزراعة ومباحث التموين ومسئولي بنك الائتمان الزراعي وشركه المطاحن والرقابة على الصادرات والرقابة التموينية والسلامة والصحة المهنية والطرق والشئون القانونية والمتابعة بالمحافظة.

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ووجه بتنفيذ ملاحظات لجان المرور على الشون والصوامع والهناجر المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، والتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعى والحماية المدنية بكافة المواقع.

وكلف المحافظ بمتابعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة بجميع أماكن استلام الأقماح وتحديد مسئولين عنها فى كل المواقع، بالإضافة إلى تحديد آلية دقيقة وتفصيلية لسداد مستحقات الموردين للأقماح ببرنامج زمنى دون تأخير وفقا لما لقرارات مجلس المحافظين الأخير.

وشدد على النظافة التامة داخل كافه المواقع وخارجها منعا لوقوع ايه طوارئ تعوق العمل والمتابعه المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للاقماح من خلال غرفه عمليات رئيسه تضم كافه الاجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

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التحرير

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