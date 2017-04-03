«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت مجموعة هواوي، اليوم الإثنين، عن نتائجها المالية النهائية لعام 2016، والتى تشمل مجموعات أعمالها الثلاث "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات و"هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات و"هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك، حيث بلغت الإيرادات السنوية للمجموعة 75.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32٪ عن عام 2015.

وبلغ صافي الأرباح للشركة الصينية 5.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.4٪. وواصلت هواوي في 2016 الاستثمار في المستقبل، حيث بلغ الانفاق السنوي للشركة على قطاع البحث والتطوير ما يقرب من 11 مليار دولار.

وقال أيريك شو، الرئيس التنفيذي الدوري لشركة هواوي العالمية، "حافظت هواوي خلال عام 2016 على تركيزها الاستراتيجي وحققت نموا قويا وملحوظا، ومع استمرار البشرية في استكشاف وتحقيق إنجازات جديدة في العالم الرقمي، فإن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وزيادة الذكاء توفر فرصا تجارية ضخمة لجميع الصناعات، كما أنها تمهد الطريق لنمو جديد لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأختتم شو قائلا "ستبقى استراتيجية هواوى دائما التركيز على العملاء ودعم التحول الرقمي في جميع الصناعات، من أجل تحقيق أفضل قيمة لعملائنا وتحقيق نمو مستدام".

وبفضل منتجاتها المبتكرة بشكل متزايد وزيادة القبول العالمي لها كعلامة مميزة للأجهزة، قامت مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك بشحن 139 مليون هاتف ذكي خلال عام 2016، إذ بلغت الإيرادات السنوية لعام 2016 25.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 44٪.

شاهد أيضا

قالت صابرينا مينج، المدير المالي لشركة هواوى العالمية، إن الشركة كانت تخطو خطوات إيجابية من الناحية التشغيلية خلال عام 2016، مع احتياطيات نقدية وافرة، وهيكل رأسمالي قوي ومستدام، وصمود قوي ضد المخاطر".

كما أكدت أن الشركة ستواصل زيادة كفاءة عملياتها خلال عام 2017 لضمان نمو قوي و مستدام.

ووفقا لمركز بيانات الإنترنت IDC، ارتفعت حصة مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك في الأسواق العالمية لتصل إلى 9.5%، بزيادة قدرها 2.1% عن العام الماضي، بينما زاد حجم نمو الشحنات الخارجية بنسبة 42.2% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لبيانات إيبسوس (IPSOS) وبالمقارنة مع عام 2015، ارتفع الوعي العالمي بالعلامة التجارية لهواوي من 76٪ إلى 81٪، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل احتمالية الشراء ارتفع إلى 66.7% وارتفع معدل الأفضلية 100٪ لدى المستخدمين. فالتصميم الجميل والابتكار القوي هي الكلمات الرئيسية التي يستخدمها المستهلكين من خارج الصين لوصف هواتف هواوي الذكية.

وارتفع ترتيب هواوي في قائمة Brand Finance العالمية لأكثر 100 علامة تجارية قيمة، إذ احتلت المركز الـ40 في 2016 مقارنة بالمركز الـ47 العام الماضي.