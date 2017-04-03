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قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء

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قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء

التحرير

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أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مناطق أم بيومي وحوض العمدة وشوارع عرابي والأسيوطي والوحدة وحلمي عبد الرازق والمحلاوي، الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح الخميس، للقيام بأعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بطريق بيجام.

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وطالبت الشركة، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والمساجد في بيان، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع حتى تنتهى عمليات الغسيل تماما ويتم ضخ المياه مرة أخرى إلى المنازل منوهة عن توفير سيارات مياه نقية وحال طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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التحرير

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