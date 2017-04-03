صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب

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كتب:- إيهاب زغلول

تفقد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، مصابي الشرطة في حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف مركز تدريب الشرطة بمنطقة مرور سالم في طنطا، وذلك بالمستشفى التعليمي العالمي للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من توفير الرعاية وكافة الخدمات الصحية والحرص على تقديم العون لهم لحين تماثلهم للشفاء.

أكد سالم على أن مثل هذه الأفعال النكراء لن تتمكن من زعزعة أمن واستقرار مصر بل تزيد من الإصرار على مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن.

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رافقه في الزيارة الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العقيد أحمد يحيى، المستشار العسكري بالمحافظة، العميد حسن الديهي، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الغربية.





























