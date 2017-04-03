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تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش

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تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش

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التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رؤساء مجالس النواب في كل من وجورجيا وأوغندا، ووفد البرلمان الايطالي المشارك في اجتماعات رؤساء ووفود البرلمانات الإفريقية والأوروبية في بنجلاديش، بقمة الاتحاد البرلمانى الدولى، التى تعقد حالياً فى العاصمة البنغالية دكا ببنجلاديش.

والتقى عبد العال، إيراكلي كوباخيدزي، رئيس البرلمان الجورجي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك، ثم التقى ريبكا كاداكا، رئيسة البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها خلال الزيارة على هامش فاعليات اجتماعات مؤتمر اتحاد البرلمان الدولي.

وتناول اللقاء مجالات التعاون البرلماني المشترك، وسبل الاستفادة من خبرات البرلمان المصري، وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة في مجال السياحة.

من ناحية أخرى، تقدمت رئيس البرلمان الأوغندي بالشكر لمصر للدعم اللوجيستي المقدم من قبل الشرطة المصرية لتدريب الكوادر الشرطية في أوغندا، وشكرت على دعمها لبلادها، مثنية على العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.

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وأخيرًا اجتمع رئيس المجلس مع وفد جمعية الصداقة الإيطالية المصرية بالبرلمان الايطالي والمكون من لوكاتلي - رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الايطالي السيناتور  فرانشيسكو أموروزو، عضو مجلس النواب الإيطالى و جيورجيو سوريال - عضو البرلمان الايطالي.

وتناول الحديث عدة نقاط تم مناقشتها وعلي رأسها موقف إعادة السفير لمصر، وعودة الاستثمارات الإيطالية كما كانت عليه قبل ٢٠١٦، والتي انخفضت من ١٥ مليار دولار إلى ٧ مليارات في ٢٠١٧.

كما ناقش عبدالعال مع وفد الصداقة الإيطالي ضرورة عودة السياحة الإيطالية لمصر حيث انخفضت السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر والتي تراجعت بنسبة 70%، وبحثوا التنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط ومن أهمها ملفات اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

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