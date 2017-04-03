اسمه الحقيقي ورعبه من الخيار.. 12 معلومة عن «أندرتيكر»

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حالة من الصدم والحزن انتابت الكثيرين من عشاق المصارعة الحرة، عقب إعلان أسطورة المصارعة "أندرتيكر" اعتزاله، بعد انتهاء مباراته أمام اللاعب الشاب "رومان رينز"، أمس الأحد، في بطولة راسلمينيا.

ونشر موقع "Wrestling Inc" الأمريكي عددًا من المعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون عن المصارع الأمريكي، "أندرتيكر"، المشهور في العالم العربي بلقب "الحانوتي"، وجاءت كالتالي:

1- اسمه الحقيقي "مارك ويليام كالاواي".

2- ولد في 24 مارس عام 1965 بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

3- انضم لاتحاد المصارعة العالمية منذ عام 1990.

4- اشترك في 2136 مباراة باتحاد المصارعة.

5- فاز بلقب بطل العالم 7 مرات.

6- حصل على حزام اتحاد المصارعة WWE 15 مرة، كما حصل 50 مرة على حزام العالم للوزن الثقيل.

7- شهد عام 2014 الهزيمة الأولى لـ"أندرتيكر" أمام اللاعب "بروك ليسنر" في مهرجان راسلمينيا 30.

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8- من عشاق جمع "الموتوسيكلات"، كما أنه يحب ممارسة رياضة "الجولف".

9- كان يلعب كرة السلة بجامعة "تكساس ويسليان" قبل أن يصبح مصارعًا.

10- أقرض منزله مرة للممثل الأمريكي براد بيت ونجمة هوليوود أنجلينا جولي.

11- تزوج ثلاث مرات، الأولى في عام 1989 من السيدة "جودي"، ولديه ابن منها يدعى "جانر"، أما الزواج الثاني فكان عام 2000 من السيدة "سارة" ولديه منها ابنتان، هن: "شاسي" و"جراسي"، وفي عام 2010 تزوج للمرة الثالثة من السيدة "ميشيل ماكول"، وأنجبت منه ابنتهما "كايا فيث كالواي".



12- لديه فوبيا من "الخيار" عانى منها منذ الطفولة، حيث يصاب بالهلع والرعب بعد رؤية الخيار ويصاب بالقيء أيضًا.