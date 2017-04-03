أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت

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يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه هو «نادي القرن الحقيقي» وليس الأهلي، بعدما رفع لافتة عنوانها: «نادي القرن الإفريقي» وقام بتعليقها على بوابات القلعة البيضاء.

تصرف مرتضى منصور أثار موجة من ردود الفعل بين محبي وعشاق الناديين الكبيرين، وجدد المعركة الخاصة باللقب، الذي كان دائمًا مثارًا لجدل واسع بين جماهير قطبي الكرة المصرية.

ويرصد «التحرير» معركة نادي القرن المثارة حاليًا بين الأهلي والزمالك.

1- الأهلي يتسلم الجائزة

حصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن في إفريقيا عام 2001، خلال احتفالية خاصة بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا تسلمها الراحل المايسترو صالح سليم، وسط موجة من الغضب الزملكاوي حول أحقية الفريق الأبيض في الفوز باللقب.

2- إقالة حياتو

بعد سقوط عيسى حياتو، خرج بعض مسؤولي الزمالك مطالبين بإعاد فتح الملف من جديد، حيث جاءت التصريحات الرسمية الصادرة عن هذا الملف من جانب مسؤولي نادي الزمالك، أنهم لن يتركوا هذا الملف بداعي وجود مجاملة واضحة وشبهة فساد في منح الأهلي هذا اللقب مجاملة لسكرتير الاتحاد الإفريقي الأسبق مصطفى مراد فهمي، أحد المنتمين للقلعة الحمراء.

وخرج رئيس نادي الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء قائلًا: «إن ناديه هو نادي القرن الحقيقي، وإنه سيتم تعليق لافتات على جميع بوابات ومداخل النادي بأن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي»، مضيفًا «إن الملف معقد ولكنه لن يترك حق القلعة البيضاء وسيظل يبحث عن استعادة لقب نادي القرن».

3- السوشيال ميديا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، العديد من الكوميك الساخرة، من تصرف رئيس نادي الزمالك، بقيامه بتعليق لافتات بالنادي تحمل نفس الجملة.

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4- أمين صندوق الأهلي

سخر كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي من نادي الزمالك، حيث قال لوفد القناة الألمانية، الذي حضر لإعداد تقرير شامل عن الأهلي وتاريخه، كأكبر نادٍ إفريقى، «الأهلي يعد هو النادي الأكبر في مصر وإفريقيا والعرب، كونه الفريق الأكثر فوزًا بالبطولات، وأيضًا الفريق الذي يضم قاعدة جماهيرية كبيرة تصل في مصر فقط إلى 70 مليون مشجع».

وأوضح أمين صندوق الأهلي للقناة الألمانية أن المنافسة في مصر بين الأهلي والزمالك، منافسة معنوية فقط، حيث يقول الواقع بأن المنافسة على الأرض ليست موجودة، كون الأهلي تُوّج بـ38 لقب دوري والمنافس فاز بـ12 فقط.

5- شادي محمد

سخر لاعب الأهلي السابق شادي محمد، من مسؤولي نادي الزمالك، قائلاً خلال برنامجه «الكرة والجماهير»: «من يريد أن يصبح نادي القرن بالاجتهاد، والبطولات وحصد المركز الأول وليس بالكلام».

وأضاف نجم الأهلى السابق: «جائزة نادي القرن الإفريقي غالية على الأهلاوية، لأن صالح سليم هو من استلمها، في جوهانسبرج، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة يحصل الأهلي على جائزة القرن الجديد». مضيفًا «هذه الجائزة جاءت بعد جهد كبير في الأهلي، وليس لنا فروع أخرى».