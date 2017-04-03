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أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي

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أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي

التحرير

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تسيطر حالة من الغضب والاستياء على حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، ضد أحمد أيوب المدرب العام، بسبب اختراق الأخير للحظر الإعلامي، وإدلائه بتصريحات لأحد البرامج الإذاعية.

وكان البدري، قد فرض حظرًا إعلاميًّا على الجهاز الفني باستثناء يوم المباراة فقط، إلا أن أيوب قام أمس بالحديث إلى أحد البرامج الرياضية الإذاعية الصباحية، وهو ما استفز البدري، وأشعل نيران غضبه وتوعد أحمد أيوب بالرد المناسب على تصرفه هذا.

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ويحاول الأهلي السيطرة على التعامل مع الإعلام والصحافة، عقب اشتعال فتنة متعب وفتحي الأسبوع الماضي، بسبب هجوم كل منهما على الجهاز بشكل علني، مما سبب سخطا عارما وسط جماهير الأهلي والمطالبة بالاستغناء عن كلا اللاعبين.

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التحرير

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