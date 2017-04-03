بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (1)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (2)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (3)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (4)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (5)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (6)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (7)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (8)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (9)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (10)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (11)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (12)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (13)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (14)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (15)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (17)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (16)
عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (18)
كتبت- ياسمين محمد:
أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أعداد أسئلة الامتحانات بنظام "البوكليت" لكل المقررات الدراسية، بالإضافة إلى الدرجات المخصصة للاسئلة.
وجاء بيان الدرجات كالتالي:
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا