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بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة

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مصراوي Masrawy

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (1)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (1)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (2)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (2)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (3)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (3)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (4)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (4)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (5)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (5)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (6)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (6)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (7)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (7)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (8)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (8)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (9)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (9)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (10)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (10)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (11)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (11)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (12)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (12)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (13)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (13)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (14)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (14)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (15)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (15)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (17)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (17)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (16)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (16)

عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (18)عداد أسئلة بوكليت الثانوية العامة في كل المقررات (18)

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أعداد أسئلة الامتحانات بنظام "البوكليت" لكل المقررات الدراسية، بالإضافة إلى الدرجات المخصصة للاسئلة.

وجاء بيان الدرجات كالتالي:

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