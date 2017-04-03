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«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود

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«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود «كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود

التحرير

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أكدت شركة "كيا" الكورية، أن السيارات التي تعمل بخلايا الوقود من إنتاجها سيتم طرحها للعالم خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو نيوز"، فإن كيا التي تعد جزءًا من مؤسسة "هيونداي – كيا" الكورية، ستنتظر لحين إتمام تشغيل التقنية لدى إصدارات شقيقتها الكبرى "هيونداي"، ثم يأتي دورها للاستفادة من التكنولوجيا الكورية المستحدثة.

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وتسعى هيونداي في الوقت الحالي لطرح إصدارات تعمل بتقنية خلايا الوقود الحديثة، وذلك في إطار خطة الشركة التكنولوجيا الأم نحو إصدارات أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود.

وطرحت هيونداي خلال الأيام القليلة الماضية أولى إصداراتها التي تعمل بخلايا الوقود خلال معرض سيول الدولي للسيارات، والمقام حاليًا في كوريا الجنوبية.

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التحرير

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