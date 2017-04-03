مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي

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كشفت شركة "رينو" الفرنسية عن سيارتها "تويزي" ذات المقعدين، خلال معرض سيول الدولي للسيارات في كوريا الجنوبية.

وبحسب صحيفة "تايمز الهندية"، فإن الشركة الفرنسية أحضرت سيارتها غير العادية إلى مقر المعرض في العاصمة الكورية، وذلك بعد أن كانت قد قامت بالكشف عنه في طور "المفهوم" خلال 2009.

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وطرحت رينو سيارتها ذات المقعدين للأسواق في عام 2011، غير أنها تعكف في الوقت الحالي على إعادة طرحها للمحافل الدولية بشكل أساسي.

وتنتمي "رينو تويزي" إلى فئات السيارات الكهربية بالكامل، وتخصص لأغراض التنقل القصير في المدن، وتباع في العديد من الأسواق العالمية بينها الهند وفرنسا وعدد من دول أمريكا الجنوبية.