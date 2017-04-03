«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات

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كشفت شركة "تويوتا" اليابانية، عن نموذج هجين جديد من سيارتها "بريوس برايم" خلال معرض سيول الدولي للسيارات، لتخصص تلك النسخة لمعدلات السير الطويل.

وبحسب صحيفة "نيكاي" اليابانية، فإن تويوتا ستخصص النسخة الكهربية من سيارتها "بيروس" للمسافات القصيرة، وهو الأمر الذي قد يعزز من فرص الإصدار الجديد في الأسواق.

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وتتربع الشركة اليابانية على عرش مبيعات الشركات للسيارات الهجين، والتي تدعم استخدام الوقود الكهربي أو المحروق على حد سواء.

ويشهد معرض سيول الدولي للسيارات مجموعة من الإصدارات الكهربية والهجين، حيث تتنافس عشرات الشركات على مستوى العالم لطرح أحدث ما توصلت إليه من الإصدارات وتقنيات القيادة.