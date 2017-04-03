منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

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أصدر مجلس الوزراء، عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم الإثنين، أبرزها الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإرساله الي مجلس النواب؛ لإقراره.

ووافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصرى، الذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا.

وتمت الموافقة أيضًا على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، الذي ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين، وإجراء الاختبارات لهم، وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم، فضلًا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم، كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، إضافة إلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل المقبل.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض بمساحتى 515.57 و1010.29 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية، وأيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

وتنفيذا لأحكام الدستور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/2/2016.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة، والتنسيق لتسهيل وزيادة الحركة السياحية بين البلدين بما في ذلك السياحة الثقافية والساحلية والصحية وغيرها، والتعاون في مجال التسويق لفرص الاستثمار السياحي، والترويج لمناطق الجذب السياحي في كلا البلدين، هذا فضلاً عن تسهيل الاستثمار السياحى بما يشجع على إقامة المزيد من المشروعات السياحية فى البلدين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو، لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/3/2016، حيث تم إتاحة المنحة لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل متحف الفن الاسلامي من خلال المساهمة في تجديد وإعادة تأهيل المعروضات وصالات العرض وواجهات العرض بالإضافة إلى تدريب مرممي المتحف.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إعلان جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.

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ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح الاستزراع، وذلك بمحافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 21.94 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بناحية قرية المعصرة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة مجمع صوامع.

وافق مجلس الوزراء على استحداث محور المصريين العاملين بالخارج ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الإسكان، ويأتي ذلك بهدف توفير متطلبات هذه الفئات في الوحدات السكنية الملائمة لهم ولأسرهم.

فى إطار التوسع فى إنشاء كليات جديدة داخل الجامعات المختلفة بما يسهم فى تقليل الضغط على الكليات الأخرى، وتخفيض معدلات الاغتراب للطلاب وإضافة تخصصات جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء عدد من الكليات، وهي: كلية الحقوق بجامعة الفيوم، وكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، وكلية الهندسة بجامعة دمياط، وكلية التربية للطفولة بجامعة مدينة السادات، إلى جانب كل من كليات الهندسة، والطب، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة بورسعيد ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

وأيضا وافق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي (مكامير الفحم المطورة)، حيث ينص التعديل على ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي على 130م2، علاوة على مساحة 50م2 لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة.

كما أبدى مجلس الوزراء ترحيبه بزيادة القيمة التقديرية لأعمال البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمة التليفونية لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 900 مليون جنيه وذلك خلال الفترة المتبقية من البروتوكول الموقع بتاريخ 5/2/2015 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبنفس ذات الشروط والأسعار الواردة بالبروتوكول، وكذلك مد التعاقد بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) والخاص بإصدار وإدارة بطاقات الصرف الإلكتروني للمعاشات، لمدة ثلاث سنوات.