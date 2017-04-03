«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة بياتها النهائي عقب انتهاء اعمالها اليوم، لمناقشة الرد على قانون الهيئات القضائية المعروض بمجلس النواب ولتسجيل رفضهم التام له.

وحصلت «التحرير» على البيان النهائى للجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة، بعد استبدال الفقرة الخاصة بطريقة اختيار رئيس المجلس، وذلك بعد تصويت أعضاء الجمعية العمومية له.

وانتهى بيان الجمعية العمومية النهائى إلى تفويض المجلس الخاص فى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، التي تؤكد استقلال القضاء، بعدما كان قد انتهى الإعداد من البيان إلى تفويض المجلس الخاص لمقابلة رئيس الجمهورية لعرض قرارات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس .