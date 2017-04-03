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استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج

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استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج

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نقل ضحايا انفجار المترو

موسكو - (د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا أن السلطات الروسية تعتقد أن قنبلة بدائية الصنع تحتوي على شظايا هي التي انفجرت في قطار مترو انفاق بوسط مدينة سان بطرسبرج اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة ما بين 20 إلى 50 آخرين.

وجرى العثور على قنبلة أخرى بدائية الصنع لم تنفجر في محطة قريبة، وجاري التحقيق في الانفجار على أنه هجوم إرهابي.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين يزور المدينة، مسقط رأسه، لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو. وقدم بوتين تعازيه لأسر الضحايا.

وأغلقت كل محطات المترو في المدينة، وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا، عقب الانفجار الذي وقع على متن قطار قطار فى محطة مترو "سينايا بلوشاد".

وانتشر الدخان الكثيف في أجزاء من المحطة التي جرى إخلائها على الفور. وقالت بعض تقارير وسائل الإعلام إن الانفجار وقع بينما كان القطار بين المحطات.

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