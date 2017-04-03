حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولها لئلا تقع المطبات التي قد تسبب لك متاعب



عاطفياً: لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات، أنت معرّض لارتكاب الهفوات وتوسيع المسافة بينك وبين الشريك



صحياً: لا تيأس بل تابع العلاجات الصحية التي بدأتها، النتائج تظهر تباعاً

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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