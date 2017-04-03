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دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده

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دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده

التحرير

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نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، اليوم الإثنين، صورة لهدية تلقاها من الفنانة دنيا سمير غانم، بمناسبة عيد ميلاده.

وعلّق الميرغني قائلاً: "مش عارف اقولك ايه على المفاجأه الحلوه دي.. تورتة عيد ميلادي التايلانديه من دنيا سمير غانم.. الفنانه الانسانه صاحبة القلب الابيض.. ربنا يكرمك ويفرح قلبك زي ما فرحتي قلبي".

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وتتواجد دنيا برفقة الميرغني وعدد من أبطال "" في مسلسل "الضايعين"، المقرر عرضه في رمضان القادم، ويشاركهما البطولة الفنانون: "محمد سلام، شيماء سيف، بيومي فؤاد"، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

حمدي الميرغني

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التحرير

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